ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಮಳೆ: ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 199.5 mm ಮಳೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 2:22 PM IST
ಮಂಗಳೂರು( ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ (KSNDMC) ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ನೀಡಿರುವ ಜುಲೈ 1ರ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ 'ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ' ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ ದಾಖಲೆ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ 30ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರಿಂದ ಜುಲೈ 1ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರವರೆಗೆ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಲ್ಕಿಯ ಹೋಬಳಿ/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 199.5 mm ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಳೆಯ ವಿವರ (mm ಗಳಲ್ಲಿ): KSNDMC ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಟಾಪ್ 240 ಮಳೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
|ಮಳೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರದೇಶ
|ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ
|ಮುಲ್ಕಿ
|199.5 mm
|ಕಿಲ್ಪಾಡಿ
|171 mm
|ಮಂಗಳೂರು ಬಾಳ
|145.5 mm
|ಮಂಗಳೂರು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್
|140 mm
|ಸುರತ್ಕಲ್
|132.2 mm
|ಎಕ್ಕೂರು
|130.5 mm
|ಮಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ PHC ಪಡೀಲ್
|129.5 mm
|ನೀರು ಮಾರ್ಗ
|127 mm
|ಉಳ್ಳಾಲ ಬೋಳಿಯಾರು
|126 mm
|ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಚಿ
|125.5 mm
|ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು
|124.5 mm
|ಉಳ್ಳಾಲ ಕೋಟೇಕಾರ್
|122 mm
|ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾರೋಡಿ
|103 mm
|ಪುತ್ತೂರು ಪಾಣಾಜೆ
|97.5 mm
|ಸುಳ್ಯ ಜಾಲ್ಸೂರು
|70.5 mm
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ (ಮಂಗಳೂರು, ಉಳ್ಳಾಲ, ಮುಲ್ಕಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ) ಸರಾಸರಿ 70 mm ನಿಂದ 200 mm ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ:
1. ಮನೆಯೊಳಗೇ ಇರಿ: ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಮನೆಗಳ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
2.ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ - ಪುಟ್ಟ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
3. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ.
4. ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ: ದುರ್ಬಲ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೋಡೆಗಳ ಪಕ್ಕ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಡಿ.
5. ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ನದಿ, ತೊರೆ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಹಾಗೂ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ.
6. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಚ್ಚರ: ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ತೀವ್ರ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: