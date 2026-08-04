ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ, ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.61ರಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ: ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿದೆ!
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನದಿ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,82,132 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)
Published : August 4, 2026 at 12:34 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ(KSNDMC)ದ ಇಂದಿನ ವರದಿಯಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 14 ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 546.11 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಶಯಗಳು ಶೇ.61ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
- ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 4,03,022 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನದಿ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,82,132 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 80.59 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 64,507 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವಿದ್ದು, 28,882 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 25.59 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 31,122 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 1,882 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 18.69 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದರೆ 27,988 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 27,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 7.90 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಹೇಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ 28.41 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
- ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೊಳ್ಳದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 296.90 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಒಳಹರಿವು 2,62,401 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿವು 1,51,422 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
- ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯವು ಬಹುತೇಕ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 111.16 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1,40,257 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವಿದ್ದರೆ, 1,48,733 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 29.40 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 1,46,799 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 1,47,777 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 51.15 ಟಿಎಂಸಿ, ಭದ್ರಾದಲ್ಲಿ 47.48 ಟಿಎಂಸಿ, ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ 40.16 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಮಲಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ 17.55 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
- ರಾಜ್ಯದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು 145.24 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಒಳ ಹರಿವು 76,114 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು 1,828 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದೆ.
- ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 65.17 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 27,952 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
- ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 66.50 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 41,041 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಇದೆ.
- ವಾರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 13.57 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, 7,121 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 23.38 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
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