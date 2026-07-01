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ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, 'ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ

ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 'ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ. ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

SATELLITE BUS STOP IN GANGAVATHI
ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 11:09 AM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: ಕಲಬುರಗಿಯಂತ ಮಹಾನಗರ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 18 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ (ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ) ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ. ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಕನಕಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೂತನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಬಳಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಗಂಗಾವತಿಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚಲಿರುವ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಂದ್ರತೆಯಂತ ಅಂಶಗಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಂಗಾವತಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 10 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನೂತನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು, ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾವಯತಿಯಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಗಂಗಾವತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರ ಸಹಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಗಂಗಾವತಿಯ ಈ ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 'ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂಪೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾದ ಬೆಳ್ಳಿಗಳ ಶಿಲ್ಪ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಕಮಾನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಡೀ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪುರಾತನ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

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SATELLITE BUS STOP IN GANGAVATHI
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SATELLITE BUS STOP

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