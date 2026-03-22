ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಯೋಣ: ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು
ನಿನ್ನೆ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು, ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಯೋಣ ಎಂದರು.
Published : March 22, 2026 at 8:45 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶುಭ ಕೋರಲು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಯೋಣ ಎಂದರು.
ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಬಿ ಫಾರಂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರುವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಫಾರಂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮರ್ಥ್ಗೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರುವವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗಲಿದೆ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಕಾರಣ ಪುತ್ರ ಸಮರ್ಥ್ ಆಗಮಿಸಿ, ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ: ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಶನಿವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹದಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿ ನೀಡಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಬಿ.ಜಿ.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೇವರಮನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೊಳೆನಹಳ್ಳಿ ಸತೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಬೆಳ್ಳೂಡಿಯ ಕನಕ ಗುರು ಪೀಠ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಹರ ಮಠ, ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಮರ್ಹಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.
