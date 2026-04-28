ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಕಚ್ಚಾಟ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಶುರುವಾಗಿದೆ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಟೀಕೆ
ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಕಚ್ಚಾಟ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Published : April 28, 2026 at 5:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಕಚ್ಚಾಟ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇವರ ಸಂಘರ್ಷ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಚ್ಚಾಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಕಚ್ಚಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೆಹಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಕಚ್ಚಾಟ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ದಿನ ಸಂಪುಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ತ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಇದೆ. ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ದೆಹಲಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೀತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಲಾ 10 ಕೋಟಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿ. ದೆಹಲಿ ಟೂರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಬಿಡಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ದೆಹಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಹೋಗಲು ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಂಗು, ಲಗಾಮಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಉಗ್ರನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಉಗ್ರನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆದ್ರೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿ. ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿವಾರ ತೆಗೆಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಡೀತಿದೆ. ಮೊದಲ ಸಲ ಆದಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದೇ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಜನಿವಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಜನಿವಾರ ತೆಗೆಸೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೀತಿ ತರುತ್ತೇವೆ, ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜನಿವಾರ ತೆಗೆಸಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಇನ್ನೂ ಆತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೈಭವೀಕರಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಪರ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಅನುಮತಿ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಅಂಥವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲಾಖೆ ವೈಫಲ್ಯ. ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತದೆ: ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಉಗ್ರನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದುಃಖ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ರು, ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಜಾರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯನ್ನು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಲುವು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಶವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕೃಪಾನಿಧಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜನಿವಾರ ತೆಗೆಸಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಎಂದು ಡಿಸಿ ವರದಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಜನಿವಾರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಾಂತರ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೋ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ?. ಜನಿವಾರ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಚ್ಚಾಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಯೋಗ ತಪ್ಪಿಸಲು ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೂ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
