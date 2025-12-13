ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ: ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : December 13, 2025 at 4:45 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪೀರ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬೇಕು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಅಪಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನೇ ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರಾ?, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಥಾನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಲು ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ?, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ?, ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವ ಏನು ಎಂದು ಜೋಶಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಧಮನಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವವರ ಹಣಿಯಲು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು, ಬರೀ ನಾಟಿಕೋಳಿ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪದಚ್ಯುತಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಇಂಡಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೆಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗೊಣಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.
ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇಂಡಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೇ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಬ್ಬೇಪಾರಿ ಆಗಬಾರದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಳಂದ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಜಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಡಿಸಿದೆ. ಆಳಂದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ತೆಗೆದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಲ್ಪನೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಎಸ್ಐಟಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ತನಿಖೆ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಒಡೆಯಬಾರದು. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಡೆಯಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವಾಜ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಯಾರ ಶಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: