ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೂತನ ಶಾಸಕರ ಪತ್ರ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ನೂತನ ಶಾಸಕರು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

KARNATAKA CONGRESS HAVERI BALLARI ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಪತ್ರ CONGRESS NEW MLAS LETTER
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
ಬಳ್ಳಾರಿ/ಹಾವೇರಿ: ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ 31 ಹೊಸ ಶಾಸಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಕುರಿತು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋಳಿವಾಡ್ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ತಾವು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೆ ಬೇರು, ಹೊಸ ಚಿಗುರು: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ನಾನು ಕೂಡ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶಾಸಕರು ಉಪಹಾರ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಹಳೆಯ ಬೇರು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೇರಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 31 ಜನರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಜನರಿಗೆ ಆದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳಿತು. ಹಳೆಯ ಬೇರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರ ಬರದಿರೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ: ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ಪತ್ರ ಬರದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಷಯ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ನಾವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ ಒಳ್ಳಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯುವ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

