ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮೋಹನ್ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂತಕುಮಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮೋಹನ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಸಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : October 5, 2026 at 5:44 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಕಣ ರಂಗೇರಿದ್ದು, ಇಂದು ಎರಡು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಸಾ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಕಡಪಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಸಚಿವರಾದ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್, ಶಾಸಕರಾದ ಎನ್.ಎಚ್.ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಭಾಹವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಸೇರಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೋಹನ್ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೈಕಿ ಯುವನಿಧಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಯುವನಿಧಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರಿಂದ ನಾವು ಮೋಹನ್ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಗೆಲುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕೊರತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ್ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪದವೀಧರರು ಮತ ಹಾಕುವ ಚುಣಾವಣೆ ಇದು ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿ 50 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 1,20,000 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಈ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ್ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಕನೂರು, ಬಿಜೆಪಿ, ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಚುಣಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಷೇತರರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಕೂಡಾ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯೂಥ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವೇ ಸಿಎಂಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಯಕರು ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದರೆ ಗೆಲುವಿನ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಪದವೀಧರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪದವೀಧರರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಹುರುಪಿನಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ನಾವು ಎದುರು ಬದುರಿಲ್ಲ, ಆಜು ಬಾಜು ಇದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೆಚ್. ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಧುರೀಣತ್ವದೊಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಂದು ಐದು ನಾಮ ಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಬಸವರಾಜ ಕೊಟಗಿ ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರ, ಮೊಹನ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಿಶಾಂತ ಬಂಕಾಪೂರ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ, ಜಿಶಾನ ಸಿರಸಂಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಆರ್. ಅವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 14 ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಡಾ. ವಿಶಾಲ ಆರ್ ನೇಮಕ: ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2026ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಾ. ವಿಶಾಲ ಆರ್ ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಹವಾಲನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೀಕ್ಷಕರ ಇ-ಮೇಲ್ vishalravi@rediffmail.com & vishal.r@nic.in ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಲೈಸನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಪೋರೆಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಮ್ಮದ ಕೈಝರ್ (ಮೊ.ನಂ: 9164055006) ಅವರ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಮ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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