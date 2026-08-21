ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸದನದ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : August 21, 2026 at 1:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಬರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೂಡಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಇದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ರಾಮನ ಹುಂಡಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ರಾಮನ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಲ್ಲೋಯ್ತೂ ಮೋದಿ, ಶಾ ಮನೆಗೋಯ್ತು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ ಇದೆ. ಸಂಸತ್ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೀರು, ಮೇವಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸದನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಶವಂತಪುರದ ಸಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಪಾದನೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರೂ ಅದು ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಐದು ಸಿಎಂಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಚೇಲಾಗಳು. ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಅಪಾದನೆಗಳು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸೋಕೆ. ಇದು ಮಹಾನ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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