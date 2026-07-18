ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಾತ್ರೆ: ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋಶನ್ಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 18, 2026 at 3:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಮಾಗಡಿ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ವೀರಾವೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಾತ್ರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪದ ಕೂಸಿಗೆ ಕೈ, ಕಾಲು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಪಾಪದ ಕೂಸು ಅದು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಡಿಎಲ್ಎಫ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲು ಎಷ್ಟು ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದ್ರಿ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪಾಪದ ಕೂಸನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಪಾಪದ ಕೂಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಲು ಎಷ್ಟು ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ? ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಟೆಂಡರ್ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲು ಎಷ್ಟು ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದ್ರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಸಿರು ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹಸಿರು ಶಾಲು ಹಾಕುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂತರ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಬಂದರು. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 2014ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಜಮೀನನ್ನು ರೆಡ್ ಜೋನ್ನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ರೈತರ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಂದು ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೋರಾಟ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಮನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವೇ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲಾ? ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪಾ ಎಂದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಹಸಿರು ಟವಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈತರ ಪರವೇ? ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಾತ್ರೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮೋಶನ್ಗಾಗಿ. ಗೋಸುಂಬೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಡಿ. ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತೂಕ ಇರಬೇಕು. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಡಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಎತ್ತಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ಗೆ 5 ಎಕರೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡರು: ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇರಿದ 36 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 31 ಎಕರೆ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಜಮೀನು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿ ಯಾರೋ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲೇ ಅತ್ತೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ 5 ಎಕರೆ ಹೇಗೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕನೊಬ್ಬ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಹೆಸರಿಗೆ 5 ಎಕರೆ ಬರೆಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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