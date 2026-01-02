ETV Bharat / state

ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರಣ, ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು: ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಆಗ್ರಹ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 2, 2026 at 1:41 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: "ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸಾವಿಗೆ ಕೈ ಶಾಸಕ ಭರತ್​​​​​ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್​ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಬ್ಯಾನರ್​​​​​ ಗಲಾಟೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಗೂಂಡಾಗಳು ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಫೈರಿಂಗ್​​ ಆಗಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರದ ರಕ್ತಚರಿತ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

"ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿಗೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಕೂಡಲೇ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನ ಆಗಬೇಕು. ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು.‌ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿ ರಾಮುಲು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಸಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ಹೂಡಿದರು. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಮಾಡಿಯೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಅದು ಮಿಸ್​​ ಆಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ತಗುಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು: "ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸತೀಶ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆನೇ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕೂತು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅವರೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅವರೇ ಸಾಯಿಸಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯ. ಅವರೇ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಿಸ್​ ಫೈರ್​ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕಾಲ್ ಹೋಗಿರಬೇಕು, ಮಿಸ್‌ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ವಾ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

"ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಗೂಂಡಾ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಿಎಂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲಿನ ಫೈರಿಂಗ್ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಗೂಂಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಲಿಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

"ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನೂ ಗೂಂಡಾಗಳು ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಶುರುವಾದಾಗ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರದ್ದು ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಯದ್ದು. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಗಲಾಟೆ ದೊಂಬಿಯಲ್ಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಅವರು" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ದಾಳಿ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಗಲಭೆ ಭರತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಬ್ಯಾನರ್​ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾನರ್​ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಗೂಂಡಾವರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ?. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

"ದೂರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕಿತ್ತು?. ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮುಲು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರಾ? ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮುಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂಂಡಾವರ್ತಿ‌ ಮಾಡಿದ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾಕೆ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ?. ಈ ಗಲಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಿಂದ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ: ಭದ್ರತೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಆಗಮನ, ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್

