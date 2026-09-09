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ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಖಂಡನೆ

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಇಂದಿನ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CONGRESS LEADERS CONDEMN ED RAID ON SATISH JARKIHOLI RESIDENCES
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (X@INCKarnataka)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 3:52 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಲೊಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಾನಾಲಯ (ED) ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA) ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 6 ಕಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 18 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಮಾತ್ರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ನಮಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಜನರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇ.ಡಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಇಡಿ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೂರು ದಿನ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಾಳೆಗೆ ನೂರು ದಿನ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಸಮಾರಂಭವಿದೆ.‌ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ತೇಗದ ಮರ ನೆಡುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸಚಿವ ಟಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚಿಂತನೆವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ.‌ ಅವರದೇ ಆದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಮುಗಿಸಲು ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ‌. ಸಮುದಾಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದರು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. 79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವ ಆರೋಪದಡಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ‌ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಖಂಡನೆ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ರೇಡ್​ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ರೇಡ್ ಏಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ. ಅವರೇನು ಸಾಚಾಗಳಾ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇಡಿಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮೇಲೆ ಜ‌ನರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ 60ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಇಡಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಾ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಶೋಧ

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ED RAID ON MINISTER RESIDENCE
MINISTER SATISH JARKIHOLI
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