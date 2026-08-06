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ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ವಿವಾದ​: ಎಸ್.ಜಿ.ನಂಜಯ್ಯನಮಠ, ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ವಿಚಾರ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

Former Minister R.B. Thimmapur and former MLA S.G. Nanjayanamatha
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್​.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಜಿ. ನಂಜಯ್ಯನಮಠ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 4:48 PM IST

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ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಜಿ.ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಎಸ್.ಜಿ.ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್.ಜಿ.ನಂಜಯ್ಯನಮಠ (ETV Bharat)

ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ- ನಂಜಯ್ಯನಮಠ: ಆದರೆ ನವನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಶಪ್ಪನವರು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹಾಗೂ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು" ಎಂದು ದೂರಿದರು.

"ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವೈರಲ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಟ್ಟಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಏನೇ ಆದರೂ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ (ETV Bharat)

ಆಡಿಯೋಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ-ತಿಮ್ಮಾಪೂರ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಆರ್​.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, "ವೈರಲ್ ಆಡಿಯೋಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ. ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಸಹಜವಾಗಿ‌ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ?. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನನ್ನ ‌ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ. ಲಿಕ್ಕರ್​ಗೆ ಬೆಲೆ ‌ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಪದ್ದತಿ‌ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಬಕಾರಿ‌ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಬಂದಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಬರೀ ಆರೋಪಗಳಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೂ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್
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ಎಸ್ ಜಿ ನಂಜಯ್ಯನಮಠ ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
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