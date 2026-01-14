ETV Bharat / state

ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್‌ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ 'ಕೈ' ನಾಯಕ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶದ ನಂತರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ

ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಎಂಬವರು ಪುರಸಭೆಯ ಆಯುಕ್ತೆಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ನಾಯಕ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿರುವ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ (ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ); ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪುರಸಭೆಯ ಆಯುಕ್ತೆ ಅಮೃತಾ ಗೌಡ (ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ) (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಜನರು ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೀತಾರೆ' ಎಂದು ಮಾಗಡಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಜನರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ​​ಮತ್ತೋರ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ಮಹಿಳಾ ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪುರಸಭೆಯ ಆಯುಕ್ತೆ ಅಮೃತಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನಿಂದಲೇ ಓಡಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಹ (ಅವಾಚ್ಯ) ಭಾಷೆ ಬಳಸದಂತೆ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಅವಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಭಾಷೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ, ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಪುತ್ರ ನಟಿಸಿರುವ 'ಕಲ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಕಿದ್ದ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನಬಂದಂತೆ ರೇಗಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಸುತ್ತೇನೆ, ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ: "ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ? ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನೇ ಸುಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಮೃತಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿರುವುದು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಬ್ಯಾನರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೃತಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಜೀವ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. "ಬ್ಯಾನರ್ ಓರೆಯಾಗಿ ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ಹಾದುಹೋಗುವ ಜನರು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಅನೇಕರು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ- ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ದರ್ಪದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ನನಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹಾಕಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇತರರ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನೋವಾದರೆ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ: ಈ ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ ಅಮೃತ ಗದ್ಗದಿತರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಪುರಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮೃತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ಇತರ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಬಾರದು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

