ಬಡವರಿಗೆ ಸೈಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 23, 2026 at 5:30 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಬೂದಿಹಾಳ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸೈಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯೆ ಉಮಾದೇವಿ ಅವರ ಪತಿ ಶಿವರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಅಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕನಸುಗಳು ಭಗ್ನವಾಗಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಲೇಔಟ್: ಬೂದಿಹಾಳ್ನ ಸರ್ವೆ ನಂ.125ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 7.87 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳದ ಜಾಗ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ಸೈಟ್ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸೈಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
''ಪ್ರತಿ ಸೈಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಂಬಿಸಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಸೈಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಡ ಜನರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
''ಲೇಔಟ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ರಸೀದಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹಣ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಇದೀಗ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೈಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿನ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣೀರು: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಬೇರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡವು.
''ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹಲವರು ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ? ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಲವು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶಿವರಾಜ್, ''ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಮೀನು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಾರಾಟದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ, ಅಕ್ರಮ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಣ ವಸೂಲಿ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಬಡವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು: ಕಮೀಷನ್ ಪಡೆದು ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ಅಡವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 16.53 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ