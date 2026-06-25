ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಚೋರಿ, ಸೀಟ್ ಚೋರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೇ ಪಕ್ಷ ಚೋರಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಯಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 25, 2026 at 9:34 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ ಸೀಟ್ ಚೋರಿ ಸಹ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಚೋರಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದಿಂದ 3 ಸೀಟುಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 2 ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸೀಟು ಇದ್ದವು. 58 ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕೇವಲ 48 ಶಾಸಕ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ 10 ಶಾಸಕರ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದಾಗಲೇ, ಅವರು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಎರಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ನೈತಿಕತೆ, ಮುಖವಾಡ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನಾನು 3 ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಫಾರಂ 26ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಮಪತ್ರದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಳಿ 2 ನಿಯಮಾವಳಿ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪುಸ್ತಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಳಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಅಫಿಡವಿಟ್ಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಕಾಲಂ ತುಂಬದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
2023ರ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ನಿಯಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕಾನೂನು ನೋಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಆರೋಪಿಯ ವಾದ ಆಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಜೂನ್ 9ರಂದು ನನ್ನ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಜೂನ್ 10ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದೆವು. ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಯೋಗ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೌನವಹಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ದದ್ದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೊರತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾದ ವಕೀಲರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ತಂತ್ರ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಈ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿತೂರಿ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಚೋರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೇ ಪಕ್ಷ ಚೋರಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಪಕ್ಷದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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