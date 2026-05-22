'ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್​​ಗೆ ದೊಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ': ಆಳಂದ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಿ.ಕೆ‌.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಬಿ.ಕೆ‌.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 22, 2026 at 4:30 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೊಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಬಿ.ಕೆ‌.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಳಂದ ಗಲಾಟೆ ಸೇರಿ 52 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುತಾಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ. ಆದರೆ ದೊಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್​​ಗಳು ಯಾರದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

52 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ, ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆಯೋ, ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. 14 ಜನ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಶಾಸಕ 16 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್​ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ್ದು ನಾಚಿಕೆ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಆ ತರಹದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ? ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.

ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಗಲಭೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 2014ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. 1925ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರೆಂಡರ್ ಸಂಘ ಬಂದಿದೆಯೋ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಕೋಮು ಗಲಭೆ, ದ್ವೇಷ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಭೆಗಳ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.‌ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವುದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ತಪ್ಪು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಸಹ ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಐಆರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಕಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಐಪಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪರೇಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಸ್ಸನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕೊಲೆ ಆದಾಗ ಈಗಲೂ ಯಾಕೆ ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಭೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

