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ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ನೀಟ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ಯಾಕೆ ಖ್ಯಾತೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 3:41 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಲ‌ ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವಿಚಾರ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇ.3ಕ್ಕೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೇ 11-12ರ ಮಧ್ಯೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಬಿಐ 13 ಜನರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಿಎಂ ಅವರು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಯುವ ಜನತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ನೀಟ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು 35 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೋರಿಕೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ದಿಢೀರನೇ ಪಿಎಂ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರ್ ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದರು‌. ಆಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು?. ಅರಾಜಕತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಪಿಎಂ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂತು ನಾಟಕ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ರೀತಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ತುಕುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಬಿಡಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಬಿಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಯಾರೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಡಿ‌. ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪಲಾಯನ ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು?. ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಬರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಿಜೆಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಇವರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಏನಿವೆ?: ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಸೂತ್ರದಾರ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಜೊತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆ ವೇಳೆ ಯಾರಾದರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಹೇಳಿ. ಕೀಳು ರಾಜಕಾರಣ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಯಿತು ಆಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಆವಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?. ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೋರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಾ?. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ 11 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾದರು. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಈಗ ಮಾತನಾಡಲು. ಯಾರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.

ಸತ್ತಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಸತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೀಚ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ನಿಮಗೆ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.‌

ಪೊಲೀಸರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲಿ: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್​ ಗೆ ಈಗ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 30 ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ?. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ರಾಜ್ಯದ್ಯಾಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಬೇಡ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ. ಪೊಲೀಸರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿರುವುದು ಏಕೆ?. ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿರುವುದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

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ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

TAGGED:

VIDHANA SAUDHA
B Y VIJAYENDRA
ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯತ್ನ ಆರೋಪ
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