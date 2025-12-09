ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ: ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ : ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಾಶಪ್ಪನವರಿಗೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಓರ್ವ ಮತಾಂಧ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇವರು ಈ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗದಂತೆ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ದಂಧೆಯ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಬಂದು ಈ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಆ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಪಿಎಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ : ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸೇವನೆ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.50 ಲಕ್ಷ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
