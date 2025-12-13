ETV Bharat / state

ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ವಿಧೇಯಕದ‌ ಮೂಲಕ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಡಳಿತ ತರಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ: ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ವಿಧೇಯಕದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

B Y Vijayendra
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 5:36 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣದ ವಿಧೇಯಕದ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರೀತಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ‌ಕೊಳ್ಳಲು ಇದೆಲ್ಲಾ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ‌ಹಾಕಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ವಿಧೇಯಕದ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಕುರ್ಚಿಯ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರವಲ್ಲ, ನುಡಿದಂತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಯತೀಂದ್ರ ಮಾತಿನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕರೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ: ಯತೀಂದ್ರ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾವಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.‌ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವೇ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿದೆ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ 400 ಸಂಸದರು ಈಗ 100ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಮತದಾರರು ಎನ್​ಡಿಎಗೆ ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟ್ ಚೋರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ‌‌ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಚಿಂತನೆ : ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ‌‌ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನನ್ನು ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಇಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ‌ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನುದಾನ ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?. ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ‌ ಇಡಲಿ, ಭೂಸ್ವಾದೀನ ಮಾಡಿಕೊಡದ‌ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಕುರ್ಚಿ ಕಚ್ಚಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೆ ಕೇವಲ ಕುರ್ಚಿ ಕಚ್ಚಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿರೋಧ‌ಪಕ್ಷದವರ ಮಾತು‌ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ‌ ಇದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕತ್ತಿ ಮಸಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2400 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ರೈತರು ಕಡಿಮೆ‌ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ‌ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಸಹ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಮಳೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ.‌ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ರವರು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ : ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮದು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದು‌ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ಡಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ನೀವು‌ ಮೊದಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇವರ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜನೌಷಧ ಕೇಂದ್ರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಪಿಎಂ ರೈತ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್​​ಶಿಪ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕುಂಟುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಮಜಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ವಿಧೇಯಕ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜೋಶಿ, ನಿಖಿಲ್​ ಕಿಡಿ

HATE SPEECH BILL
INDIRA GANDHI
ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ
SHIVAMOGGA
B Y VIJAYENDRA

