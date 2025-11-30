ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಮರೆತಂತಿದೆ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 30, 2025 at 6:38 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾವಾರು ಬಜೆಟ್ ಅನುದಾನವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ದಯನೀಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಮರೆತಂತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ 40-45 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಹ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಹಲವೆಡೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿಲ್ಲ. 65 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1 ಸಾವಿರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ-ಹೆಚ್ಡಿಕೆ: ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಲು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಿಂತಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಬಡಾವಣೆ ಹೆಸರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೇವೆಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಖುರ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗಮನವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಖಜಾನೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ ಗದರುತ್ತಾರೆ. ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಗದರಿಸಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೋ, ಏನೋ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಳ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆಯ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಳಕಾಕರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
2028ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಏನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲು ಕೂತಿದ್ದಾರಾ? ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಪುತ್ರ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಅಂತಾ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ. ಇವರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನದು ತಾಯಿ ಹೃದಯವಿದ್ದಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿಐಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಜೀವ ನೀಡಲು ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ: ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಳಿಸಲು ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂಬರುವ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ 4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನೀಡಲು ಸಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಪಿಆರ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ದೇವೇಗೌಡರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರಾ? ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಅಂದೇ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವೇಗೌಡರು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಅರಸು ಸಾಧನೆ ಮೀರಲು ಆಗಲ್ಲ: ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರು ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಎಂ ಆದರೂ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ, ದೇವರಾಜು ಅರಸು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮೀರಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಡಿದಾಳ್ ಗೋಪಾಲ್, ಶಾರದಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ , ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಬಿ.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ವಕ್ತಾರ ನರಸಿಂಹ ಗಂಧದ ಮನೆ ಸೇರಿ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
