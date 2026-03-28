ದಾವಣಗೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥ್; ಏನಿದರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ರಹಸ್ಯ?
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 28, 2026 at 12:51 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಇಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನೆಕೊಂಡದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಳಿಕ ಅಂಜನೇಯ ಶಕ್ತಿ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ತಾತ ದಿ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಸಮರ್ಥ್ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಅವರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರು ಕೂಡ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಾತ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ "ನಾನು ಕೂಡ ತಾತನಂತೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ದೇವಾಲಯ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾದಿಕ್ ಫೈಲ್ವಾನ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದರು.
ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಲಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದಿ.ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಇದೇ ಅನೆಕೊಂಡದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸತತ ಆರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲು ಕಾಣದ ಸರದಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರು. ಇದೀಗ ಅ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಯೂಬ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಇದ್ದರು.
