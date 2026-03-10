ETV Bharat / state

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಜಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 10, 2026 at 2:46 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಬಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿ.ಜಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ.

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತೊಂದರೆಯ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಿ.ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30ರಿಂದ 100 ಜನರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೂ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿ.ಜಿ‌ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯುಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಜಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವವ್​ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ‌ ತಗ್ಗಿಸಲು ಪಿ.ಜಿಗಳ ಅಡುಗೆ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು‌ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಿ.ಜಿಗಳ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನವಿ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದೂ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಸಿ.ರಾವ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

70 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಹ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸರಬರಾಜಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನ ಬಂದ್‌ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಪೈಪ್​ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯವಾದರೆ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೀದಿ ಬದಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುವವರು, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌, ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೆ ಕಾಫಿ-ಟೀ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಊಟ-ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆಟೋ-ಕ್ಯಾಬ್‌ ಚಾಲಕರು, ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾವ್ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

