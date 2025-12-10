ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ; 2 ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ
ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 10, 2025 at 7:09 AM IST
ಹಾಸನ : ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಸವರ್ಣಿಯರ ನಡುವೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ? : ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಿಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸವರ್ಣಿಯರ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನದಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಸವರ್ಣೀಯರು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ನಡುವಿನ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಸಮುದಾಯದ ಜಟಾಪಟಿ ಈಗ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ವಿಫಲ : ಎರಡು ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ಎಂ. ರೇಣುಕುಮಾರ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಮುನಿರಾಜು, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ:
''ಪಿಎಸ್ಐ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರುವ ಜಾಗ ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಇರುವುದು ರಸ್ತೆ ಜಮೀನು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಬರಲ್ವಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಸಮೇತ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿಯಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಿ'' - ಕೆ. ಎಂ. ರೇಣುಕುಮಾರ್,ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಮರಣಾಂತ ಹೋರಾಟ: 'ನಾವು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ , ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ:
ಈ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಂತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. - ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಿ. ಆರ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
''ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ದಿಢೀರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಂತೆ. ಬದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಮಫಲಕವನ್ನ ಗ್ರಾಮದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಮನ್ವತೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅರುಣಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
