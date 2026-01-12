ETV Bharat / state

ಬೇಡ್ತಿ - ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿತು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಶಂಖನಾದ

ಬೇಡ್ತಿ - ವರದಾ ಹಾಗೂ ಅಘನಾಶಿನಿ - ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿನ್ನೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿದೆ.

BEDTI VARADA RIVER INTERLINKING AGHANASHINI VEDAVATI RIVER LINKING UTTARA KANNADA ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ
ಬೇಡ್ತಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 8:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿರಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಬೇಡ್ತಿ - ವರದಾ ಹಾಗೂ ಅಘನಾಶಿನಿ - ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶಿರಸಿಯ ಎಂಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಜನ ಸಮಾವೇಶವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು.

ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಿನ 'ಮರಣ ಶಾಸನ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಮಾವ್ ಮಠದ ಮಾಧವಾನಂದ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜೈನ ಮಠದ ಭಟ್ಟಾಕಲಂಕ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ , ಶಾಸಕರಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ, ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿರಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಭಾಗವನ್ನೇ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗದಂತೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

BEDTI VARADA RIVER INTERLINKING AGHANASHINI VEDAVATI RIVER LINKING UTTARA KANNADA ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ
ಬೇಡ್ತಿ-ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶ (ETV Bharat)

ಸಮಾವೇಶದ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವ ನದಿಗಳ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವುದು ಅತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು. ನದಿ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅವರು, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಚಕ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿಯುವುದಲ್ಲದೇ, ಕರಾವಳಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೃಷಿ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದನ್ನೂ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಜನ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಧಾರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳು ವೈದ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಂದು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ‌ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಶೆ‌.90 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿ. ನಾನೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ‌ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ವಿರೋಧ: ಇನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದನ್ನೂ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿಯೇ ವರದಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕು: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

TAGGED:

BEDTI VARADA RIVER INTERLINKING
AGHANASHINI VEDAVATI RIVER LINKING
UTTARA KANNADA
ಬೇಡ್ತಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ
CONFERENCE AGAINST RIVER DIVERSION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.