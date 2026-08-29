ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಭೌತಿಕ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿ: ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೇರಿಸಿ, ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 29, 2026 at 9:01 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟವನ್ನು ಭೌತಿಕ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಲಿ. ಅರಣ್ಯ, ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಸಹ ರೈತನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಗ್ರಹಿಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ, ನೀವು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭೌತಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವರದಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೇರಿಸಿ, ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ESA ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒತ್ತುವರಿ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ವರದಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಕೃಷಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಡಕೆಗೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿದೆ. ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಫೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಒಂದು ಇಂಚನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ 7ನೇ ಕರಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 20.668 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಮೂರು ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಬಂದಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ಧರು. 5 ನೇ ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಬಂದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಕರಡು ಬಂದಾಗ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಯಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮ 16 ಸಾವಿರ ಚದರ ಕಿಮಿ ಇದೆ. ಉಳಿದದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಿನ್ನೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆತಂಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ರೈತ ಸಹಕಾರಿ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಕಾರಗಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಸನಗರದ ತನಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರಗಡಿಯ ಕಾರಣಗಿರಿ ಗಣಪನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಸುಮಾರು 5 ಕಿಮಿ ದೂರ ಸಾಗಿ ಹೊಸನಗರ ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಟಗೂಟ ಸುರೇಶ್, ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಆರ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ಬಿ.ಆರ್.ಜಯಂತ್, ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು, ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧ: ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಖರೀದಿಗೆ ಬಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆತಂಕ
ಶರಾವತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಡಿ-ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸೂಚನೆ