ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?; ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಬಹುದು?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಂದೂಕು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ, ಬಂದೂಕು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಂದೂಕು ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸರೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : February 4, 2026 at 1:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೆಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ. ಯಾರೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಲು ಹಾಗೂ ಬಳಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯವಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಬಳಕೆಗೆ ಇರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು? ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ.
ಯಾರು ಬಂದೂಕು ಬಳಕೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಬಹುದು: 1956ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ Non - Prohibited Bore (NPB) ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಾನುಸಾರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಬಂದೂಕು ಬಳಸಲು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ : ಜೀವ, ಆಸ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ, ಅತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತವರ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭದ್ರತೆ : ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುವರು ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ : ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿಕರು ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆ : ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ (ಶೂಟಿಂಗ್) ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು: ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯರು ತಾವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿದ್ದರೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾನದಂಡಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಬಳಕೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು? ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಯಾವವು? ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬಂದೂಕು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೇನು? ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 21 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳು (ಬಿಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ)
ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ) ಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ನಿವಾಸದ ಪುರಾವೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಬಂದೂಕು ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ಬಂದೂಕು ಬಳಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಧೃಡಪಡಿಸಬೇಕು. ನೋಂದಾಯಿತ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್: (ಉದಾ: ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ).
ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿ ಪಿಡಿಎಫ್ 1MB ಮೀರದಂತೆ) ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಜೆಪಿಜಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿ ಜೆಪಿಜಿ 50KB ಮೀರದಂತೆ) ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ನಂತರ https://armsbcp.karnataka.gov.in/new-arms-licence ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯ ವರ್ಗ (ತಯಾರಕ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಡೀಲರ್) ವಿವರ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು.
(ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ / ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB)ದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಂದೂಕು ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬಂದೂಕು ಖರೀದಿಸತಕ್ಕದ್ದು (ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ). ಬಂದೂಕು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ನಿಗದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಡೀಲರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪರವಾನಗಿಯ ಪ್ರತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್ಒಸಿಯ ಪ್ರತಿ ನೀಡಿ ಬಂದೂಕು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನ್ಒಸಿ)ಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದ ಸಾರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಯ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, NOC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ).
ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರವಾನಗಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನವೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪರವಾನಗಿದಾರರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಬಂದೂಕು ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸರೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಅನುಮತಿ ಪಡೆದವರು ಬಂದೂಕನ್ನು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಂದೂಕನ್ನು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಧಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬಂದೂಕನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 94,000 ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸರಿಸುಮಾರು 8,500 ಪರವಾನಗಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡದ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮೃತಪಟ್ಟವರ 1,180 ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ರದ್ಧುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದೂಕನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಓಸಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಬಳಿಕ ಹೊಸತಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
