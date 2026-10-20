ಅಪಘಾತವಲ್ಲ ಕೊಲೆ! ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪ - ದೂರು ದಾಖಲು
ಪಿಕಪ್ ವಾಹನವೊಂದನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : October 20, 2026 at 4:49 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಬೋಳಿಯಾರು ಸಮೀಪದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣವು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಸಗಲಾದ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝುನೈದ್ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಕೋಣಾಜೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗಲಾಟೆಯ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರನ್ನು ಪಿಕಪ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ರಭಸವಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪಿಕಪ್ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಕಲಂ 103(1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಉಕ್ಕುಡ ನಿವಾಸಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರ ಮಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝುನೈದ್ (23) ಹಾಗೂ ಆತನ ನೆರೆಮನೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ರಾಝ್ (23) ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕರು.
ಮೃತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝುನೈದ್ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಝುನೈದ್ ಕಲ್ಲಾಪುವಿನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ರಾಝ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದ. ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ರಂತಡ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಝುನೈದ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ರಾಝ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ, ಪಿಕಪ್ ಚಾಲಕ ಹಫೀಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಪ್ಪಿ ಎಂಬಾತನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಗಲಾಟೆಯ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹತ್ತಿ ಮುಡಿಪಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಯುವಕರು ಮುಡಿಪಿನತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಆರೋಪಿ ಹಫೀಜ್, ತನ್ನ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ರಭಸವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೋಳಿಯಾರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸಮೀಪ ಸ್ಕೂಟರ್ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆರೋಪಿ ಹಫೀಜ್ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಭಸವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವೂ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ನಿಂದ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಝುನೈದ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ರಾಝ್ ಅವರ ತಲೆ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ ಹಫೀಜ್ ಜಖಂಗೊಂಡ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಾಯಾಳು ಝುನೈದ್ನನ್ನು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಕಣಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಫ್ರಾಝ್ನನ್ನು ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೊಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಝುನೈದ್ನ ತಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಣಾಜೆ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಅ.ಕ್ರ: 112/2026, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಕಲಂ 103(1) (ಕೊಲೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಿಕಪ್ ಚಾಲಕ ಹಫೀಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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