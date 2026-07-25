ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಹುಚ್ಚು..!: ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತೂಫಾನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಂಟ್: 12 ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್
ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ತೂಫಾನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನದ ಬಾನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಯುವಕರು ಕುಳಿತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Published : July 25, 2026 at 9:55 AM IST
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ - ವೀವ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಾಹಸ ಮೆರೆದ 12 ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಂಡೇಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಎ-24/ಎ-0450 ನೋಂದಣಿಯ ತೂಫಾನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನದ ಬಾನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 10-12 ಯುವಕರು ಕುಳಿತು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಗ್ರಾಮದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಸಮೀಪ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯುವಕನೋರ್ವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ FIR ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈಕ್ - ವೀವ್ಸ್ಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಗೂಗಲ್ ನಂಬಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ, ಒಂದೇ ಕರೆಗೆ 90 ಸಾವಿರ ಮಾಯ!(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನಕಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ನಂಬಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 4 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಗರದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಪವನಕುಮಾರ ದೀಪಕ ಕಟಾವರಕರ್ (ಲಾರಿ ಚಾಲಕ) ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು.
ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐಚರ್ ಕಂಪನಿಯ ಲಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಪವನಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ 'Eicher Customer Care Number' ಎಂದು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ 7319673644 ಎಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಾನು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ OTP ತಿಳಿಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪವನಕುಮಾರ್ ಅವರು OTP ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 90,000 ರೂ. ಹಣ ಸೌರಭ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಕೂಡಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರು ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಹಣ ಮರಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ OTP ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.