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ಪತ್ನಿಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪ: ಪತಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಪತ್ನಿಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

MURDER CASE
ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 1, 2026 at 2:19 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತಿಯು, ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಮಲಾಕರ್ (29) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ವಡ್ಡರ್ (32) ಕೊಲೆಗೈದ ಪತಿ.

ಮೃತಳ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ''2024ರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹೋದರ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಾದ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಗೂ ರೇಣವ್ವ ಅವರು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀಯಾ, ಪತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 29ರಂದು ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು ವಿನಾ ಕಾರಣ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆಕೆಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತಳ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಮೃತಳ ಪತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನವಲಗುಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

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TAGGED:

WIFE KILLS HUSBAND
COMPLAINT AGAINST HUSBAND
ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆ
DHARWAD
MURDER CASE

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