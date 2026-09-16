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ಜೈಲಿನ ನಿಯಮ‌ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪ: ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಷ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು

ಜೈಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

BENGALURU ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 7:18 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್​ ಜೈಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

​ಜೈಲಿನ ಕೈಪಿಡಿ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೈದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3 ನೋಂದಾಯಿತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರದೋಷ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮೂರು ನೋಂದಾಯಿತ ನಂಬರ್‌ಗಳಾಗಿ ಜೈಲು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಕೀಲರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಜೈಲಿನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೌನೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಂಬಾತ ಪ್ರದೋಷ್​ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಬೇರೊಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ಕರೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೇರೊಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ 'ಸಂತೋಷ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್​ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

​ಈ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೈಲಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್​​​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ನೆರವಾದ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೌನೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ' ಸದ್ದು: ಏನಿದು ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ? ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ‌ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೇನು?

TAGGED:

BENGALURU
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಷ್
ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್
VIOLATION OF PRISON RULES

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