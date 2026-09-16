ಜೈಲಿನ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪ: ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರದೋಷ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು
ಜೈಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 16, 2026 at 7:18 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೋಷ್ ಜೈಲಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿರುವ ಆರೋಪ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಜೈಲಿನ ಕೈಪಿಡಿ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೈದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 3 ನೋಂದಾಯಿತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರದೋಷ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮೂರು ನೋಂದಾಯಿತ ನಂಬರ್ಗಳಾಗಿ ಜೈಲು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ವಕೀಲರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಜೈಲಿನ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೌನೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಂಬಾತ ಪ್ರದೋಷ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಬೇರೊಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ಕರೆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೇರೊಬ್ಬ ಕೈದಿಯ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ 'ಸಂತೋಷ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೈಲಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರದೋಷ್ ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ನೆರವಾದ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೌನೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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