ದಾವಣಗೆರೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​: ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಹಾಕುವವರಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರ!

ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 52 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್​ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ದೂರುದಾರನೂ ವಂಚನೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

CYBER FRAUD CASE
ಸಿಇಎನ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 6:38 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ವಂಚಕರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಕೌಂಟ್​​ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಹಾಕುವವರಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ ಕೂಡ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.‌ ಪೊಲೀಸರು ದೂರದಾರನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವಹಿವಾಟಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 52 ಲಕ್ಷ ಹಣ ವಂಚಕರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್​ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್​ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಂದ 52 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು ದೂರು: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರಮೋದ್, ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಂದ 52 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಬೇಲೂರು ಮೂಲದ ಸೈಯದ್ ಅರ್ಫಾತ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಸೈಯದ್ ಅರ್ಫಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಸಂಜಯ್ ಕುಂಟ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ ಬಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೂಡ ವಂಚಕರ ಜಾಲದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ವಂಚಕರ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು: ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎರಡೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚಕರ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿತ್ತು.‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಗೆದಷ್ಟು ಸ್ಪೋಟಕ‌ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 150 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರುದಾರ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಉದ್ಯಮ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕಮಿಷನ್ ಹಣದಾಸೆಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೂಡ ವಂಚಕರ ಕೈಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಕನ್​ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಫೇಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಇತರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ದುಬೈನಿಂದ ಇವರ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗೆ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ದೂರುದಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ.

ಕಮಿಷನ್ ಹಣ ನೀಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರು: ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್, ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ವಂಚಕರು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ. ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಮೋದ್ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಅನಾಮಧೇಯ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ‌ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್​ನಿಂದ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದ. ಪ್ರಮೋದ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಂಚಕರಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಪ್ರಮೋದ್​ಗೆ ಆರೋಪಿ ವಂಚಕರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಣ ವಂಚಕರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಮೋದ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೈಯ್ಯದ್ ಅರ್ಫತ್, ಸಂಜಯ್ ಕುಂಟ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶಗಳಿಂದ ಆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ತನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್​​ಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇವನ ಅಕೌಂಟ್​ನಿಂದಲೇ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೈಯ್ಯದ್ ಅರ್ಫತ್, ಸಂಜಯ್ ಕುಂಟ್​ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಗೇಮಿಂಗ್, ಫ್ರಾಡ್, ವಂಚನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

DAVANAGERE
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ
52 LAKH MONEY FRAUD CASE
