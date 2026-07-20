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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ: ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯೋ?, ಪ್ರಭಾರಿಯೋ? ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ

ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾವಧಿ ಇರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ವೈದ್ಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

Hubli KMCRI
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 7:03 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ)ನ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಕೆ.ಎಫ್.ಕಮ್ಮಾರ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಇದೇ ಜು.31ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಮಾನದಂಡಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸರಿಸಿಯೇ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೂರ್ಣವಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ಎಂಬ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ‌ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾವಧಿ ಇರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಒಟ್ಟು 17 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏಳು ತಿಂಗಳು, ಒಂದು-ಎರಡು ವರ್ಷ, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದೆ.

10 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಕನಿಷ್ಟ 10 ವರ್ಷ ‌ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ‌ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.‌ ಆದರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅವಧಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಇದೆ. (ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು‌‌ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ) ಎಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ‌ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಮುಂದುವರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಾಗೂ‌ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಾವಧಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಿದರೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾಲಿ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಕೆ.ಎಫ್​​.ಕಮ್ಮಾರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "17 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 10 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ‌ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜ.25ರೊಳಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ‌ಎಂದರು.

ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ‌ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. 2,404 ಬೆಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ‌ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 2,500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಪಿಡಿಗೆ 2,000 ರೋಗಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನುೂ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಖಾಯಂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು‌ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ‌ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರು: ಡಾ.ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಡಾ.ಎಸ್.ರಾಜಶಂಕರ, ಡಾ.ಅರುಣಕುಮಾರ ಸಿ., ಡಾ.‌ಮಾಧುರಿ ಕುರುಡಿ, ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ, ಡಾ.ಮಹೇಶ್​ ದೇಸಾಯಿ,‌ಡಾ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಕಮ್ಮಾರ, ಡಾ.‌ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂಲಿಮನಿ, ಡಾ.‌ವೆಂಕಟೇಶ ಮೊಗೆರ ಮತ್ತು ಡಾ.ವಿನೋದ‌ ರಟಿಗೇರ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ​ನಲ್ಲಿ 50 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​ಐ‌
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ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
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