ಹಾಸನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಐಐಟಿ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಹಾರ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಹಾಸನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಐಐಟಿ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 29, 2026 at 9:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಸನ ಉದ್ದೇಶಿತ ಐಐಟಿ ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸೋಮವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್, ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಚಾನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ 7 ಗ್ರಾಮಗಳ ಭೂಸಂತ್ರಸ್ತರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಆಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರು ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಐಐಟಿಗೆ ಮೊದಲು 334 ಎಕರೆ ಅಂದ್ರು, ನಂತರ 1,057 ಎಕರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಭೂ ಕಬಳಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನಾನು ಬಿಡದಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಹಾಸನ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಿಎಂ, ರೈತರ ಕೈಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಪಡುವವ ನಾನು. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶೀಘ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಪರಿಹಾರಧನ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ರೈತರು, ಬೌಂಡರಿ ಹೊರಗೆ 160 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮದೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗದೆ, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಪರಿಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೇವಣ್ಣನವರ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಬರಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದೇ ಅಲೆದಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 15ರಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನು 50:50 ಕೊಟ್ರೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೈಟು, ದುಡ್ಡು ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಅಡಿಗೆ 7-8 ಸಾವಿರ ರೂ. ದರ ಇದೆ. ಎಕರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಕರೆಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದ ರೈತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಕಾರ 50:50 ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ತೀರ್ಮಾನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ (NH) ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಆ ಜಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ದೋಚಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಐಐಟಿ ತಂದರೆ 350 ಎಕರೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಕೈಕಾಲು ಹಿಡೀತೇವೆ ಎಂದ ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಾ ರೈತರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರೈತರು ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ಆಗುವುದಾದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಐಐಟಿಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಐಟಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಬಳಿ ರೈತರು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಸೈಟೂ ಬೇಡ. ಪರಿಹಾರವೂ ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿಬಿಡಿ, ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ರೈತರ ಮತ್ತು ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ರೈತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
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