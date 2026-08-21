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ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಧನ, 'ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ' ನೌಕರಿ!

ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಡಾಪಟು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ' ನೌಕರಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Bengaluru Athlete Shilpa ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಧಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ govt job to athletes
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಧಕಿ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2026 at 5:00 PM IST

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Updated : August 21, 2026 at 5:08 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಯಾರಾ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ಚೆಕ್‌ ಅನ್ನು ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ಸರ್ಕಾರವು 'ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮೈಸೂರು‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚುಗಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ಮೂಲದವರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಎಡಗಾಲನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಘಡದಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡದ ಅವರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.​

ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿದ 2026ರ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಶಿಲ್ಪಾ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಯಾರಾ ಶಾಟ್ ಪುಟ್ ಎಫ್-57 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru Athlete Shilpa ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಧಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ govt job to athletes
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಧಕಿ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ (ETV Bharat)

ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್: 'ಗ್ಲಾಸ್ಗೊದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 2026ರ ಪ್ಯಾರ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದು, ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕೆ.ಎಸ್.‌ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು'.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಚೆಕ್‌ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ 'ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ' ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಇವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ' ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru Athlete Shilpa ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಧಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ govt job to athletes
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಧಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸಿಎಂ (ETV Bharat)

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Bengaluru Athlete Shilpa ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಧಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ govt job to athletes
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಧಕಿ ಶಿಲ್ಪಾಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ (ETV Bharat)

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Last Updated : August 21, 2026 at 5:08 PM IST

TAGGED:

BENGALURU
ATHLETE SHILPA
ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸಾಧಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ
GOVT JOB TO ATHLETES
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