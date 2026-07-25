ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಲಿದೆಯಾ ಮಂಗಳೂರ ಪಿಲಿಕುಳ!: ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ
ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಪಿಲಿಕುಳ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.
Published : July 25, 2026 at 11:27 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೀಕರ ಜಡತ್ವ, ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ' ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೊರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. "ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು, ಹತ್ತಾರು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೂ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂಬರುವ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ," ಎಂದು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧೀನ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯು, ಆ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು-ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಾಟೆ:
ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ: ಪಿಲಿಕುಳವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅರಣ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಗರಂ ಆದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, "ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮನ್ವಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯವೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ," ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಚಾಟಿ: "ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಂಗಮಂದಿರ, ಆಂಫಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ನೀವು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ 'ನಾವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಾಗ, "ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಡವೇ?" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿಫಲ - ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 571 ಫಾಲೋವರ್ಸ್!: ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳದ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (Instagram) ಖಾತೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದರು.
"ನಿಮ್ಮ 'Pilikula Biological Park Mangaluru' ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರೀ 571 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ 146 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ! ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯವರಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
356 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ: 'ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಂಒಯು' ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ;
356 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿತು.
ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವರ: ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿಗೆ (KSTDC) 30 ಎಕರೆ, ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ 69 ಎಕರೆ, ಮಾನಸ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ 15 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ಗೆ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 'ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ' (MoU) ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿಯಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 50% ಷೇರು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 2% ಅಥವಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ - ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಪರದಾಟ: ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಿರುವ ಪಿಲಿಕುಳಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದರೂ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ 'ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ' ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 120 ಮಂದಿ ಕಾಯಂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒಗಳು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 'ವಿಷನ್' (ದೂರದೃಷ್ಟಿ) ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಸಮಿತಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧೀನ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ "ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್' ಒಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೈಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುದಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿ. ಶರವಣ್, ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಮಂಥನ್ ಗೌಡ, ಶಿವಣ್ಣ ಬಿ.ಎಸ್., ಪುಟ್ಟ ಓಬಳರೆಡ್ಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್ ವಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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