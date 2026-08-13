ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಎಸ್ಐ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಒಪಿಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆದೇಶ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಎಸ್ಐ ಒಪಿಡಿ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 9:36 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತಾಲಯವು ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಪಿಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಮಾ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯೇ ಇಎಸ್ಐ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು ಕಳೆದ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಂದ ವಿಮಾ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೊರರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಂದ ವಿಮಾ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಒಳರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ರೆಫರಲ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ವಿಮಾರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೂರೆಯುವುದು ತಡವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಎಸ್ಐ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶೇ.2ರಷ್ಟು, ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಶೇ.4.5 ರಷ್ಟು ಹಣವು ಕಾರ್ಮಿಕನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ವಿಮೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕು.
ಹಳೇ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿ, ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಿಂದ ರೆಫರಲ್ ಲೆಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ವಿಮಾ ರೋಗಿದಾರರು, ಮೊದಲು ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಎಸ್ಐ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ರೋಗಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಳೇ ಪದ್ದತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಮಾದಾರರ ಅಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇಎಸ್ಐ ಒಪಿಡಿ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಔಷಧಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಎಸ್ಐ ವಿಮಾದಾರರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಇಎಸ್ಐ ವಿಮಾದಾರರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಸಾಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರ ಇಎಸ್ಐ ವಿಮಾದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜೂ.9ರಿಂದ ಇಎಸ್ಐ ಒಪಿಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಎಸ್ಐನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಇಡೀ ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಇಎಸ್ಐನ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಪಿಡಿ ಕುರಿತು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಲು 3 ದಿನ ಬೇಕೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲು ಇದೊಂದು ನೆಪವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. 100 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಹೊಸ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಾರ್ಮಿಕರು ತನ್ನ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಶೇ.4.5ರಷ್ಟು ಇಎಸ್ಐ ವಿಮೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಎಸ್ಐ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸದೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ತಾಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇರುವ ಸೇವೆ. ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬಾರದು. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಖಾಸಗಿ ವಿಮೆಯನ್ನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಖಾಸಗಿ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು'' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಆಯುಕ್ತ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ವಿಮಾದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಒಪಿಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ವಿಮಾದಾರರು ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಾರದೆ ನೇರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಪಿಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕೇಂದ್ರವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗದವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಮಾದಾರರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ 183 ಸಿಹೆಚ್ಸಿ, ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶ: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್