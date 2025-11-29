ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದ ವಹಿವಾಟು ಪತ್ತೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್, ಆಯ್ಯಂಗಾರ್ ರೋಡ್, ಜೆ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಪಿ.ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಮರೆಮಾಚಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಹಿವಾಟು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 5:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ತೆರಿಗೆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ, ಬಿವಿಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ರಹಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ ನೀಡದೆಯೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ವಾಹನ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಬಿಲ್ ನೀಡದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಕ್ರಮ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದೇ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡಿ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೂಡುವಳಿ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಜಾಲವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ, ಬಿಲ್ ನೀಡುವವರ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ 40 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆದಾಯಕ ವಹಿವಾಟು ಮೀರಿದರೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯದೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಒಳಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕುಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 1,000 ಚೀಲಗಳ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಸ್ವಾಪ್, ಒಣಹಣ್ಣು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಗೆ ಬಿಲ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ವಾಹನಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡ್, ಬಿ.ವಿ.ಕೆ. ಆಯ್ಯಂಗಾರ್ ರೋಡ್, ಜೆ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್.ಪಿ.ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು 100 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಮರೆಮಾಚಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಹಿವಾಟು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹3,200 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ! 9 ನಕಲಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ನೋಂದಣಿ; ಇಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ಸ್ ಸೆರೆ