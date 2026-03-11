ETV Bharat / state

ಮದುವೆ ಮನೆಗೂ ತಟ್ಟಿದ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಕಷ್ಟ! ಮಗನ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಲು ಪರದಾಡಿದ ಕುಟುಂಬ

ಮಗನ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚೌಟ್ರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಪುತ್ರನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

LPG CRISIS
ತರಳಬಾಳು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)
Published : March 11, 2026 at 7:05 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮದುವೆಗಳ‌ ಮೇಲೂ ಬಿದ್ದಿದೆ!. ಮದುವೆ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ನ ಬರ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಒಂದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್​​ಗಳನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿ ಮದುವೆ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕರೆಯಿಸದೇ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರತೊಡಗಿದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುತ್ರನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಕೊರತೆ - ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಮೂಲದ ನಿವೃತ್ತ ಅಂಚೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಂದು ಆರತಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಡುಗೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಚೌಟ್ರಿಯವರೇ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಎದುರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಆರತಕ್ಷತೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. 500 ಜನ್ರ ಅಡುಗೆಗೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರು ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪನವರು, "ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ತರಳಬಾಳು ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಆರತಕ್ಷತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಚೌಟ್ರಿಯವರೇ ಕೊಡ್ತಿವಿ‌ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 500 ಜನರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆವು. ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದು ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಆರತಕ್ಷತೆ ಮಾಡಲು 4-5 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚೌಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

LPG Gas Cylinder Shortage
ತರಳಬಾಳು ಸಭಾಭವನ (ETV Bharat)

ತರಳಬಾಳು ಸಭಾಭವನದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹೌದು ನಮಗೆ ಈ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಮದುವೆ, ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಡೆದ ಆರತಕ್ಷತೆಗೂ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀವೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಮದುವೆಗೆ 10-15 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಿತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಪಲ್ಲಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನೀವೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಸಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ‌ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.‌ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧ ಉತ್ತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

LPG Gas Cylinder Shortage
ಹೋಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು (ETV Bharat)

ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಯ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ತಿಂಡಿ ಊಟದ ಮೆನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಫನ್ ಊಟ ಇದೆ, ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ದಿನಿತ್ಯ ಒಂದೂವರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

