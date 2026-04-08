ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸುಧಾರಣೆ: ಸದ್ಯದ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೀಗಿದೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ವರದಿಗಾರ ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ ಅವರ ವಿವರವಾದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 8, 2026 at 1:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ, ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಹೈರಾಣಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸುಧಾರಣೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕಾ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರ, ತೈಲ ಕೊರತೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಈ ಯುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೈಲ, ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್ಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಪಿಜಿ, ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ದಿನೆ ದಿನೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಲ್ಲ: ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿತ್ಯದ ಸರಬರಾಜು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯದ ದೂರುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶದಂತೆ ಯುದ್ಧ ಪೂರ್ವ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 3,29,954 ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾ.14ಕ್ಕೆ 4,02,373 ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದೆ. ಮಾ.16ರಿಂದ ಮಾ.18ರ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷದ ಆಸುಪಾಸು ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಾ.19ರಿಂದ ಮಾ.22ರವರೆಗೆ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಮಾ.19ರಂದು 1,30,128 ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾ.20ರಂದು 2,79,128 ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದೆ. ಮಾ.21ರಂದು 1,79,388 ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾ.22ರಂದು 65,887 ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸರಬರಾಜು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾ.23ರಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ 3,78,916ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಯಿತು. ಮಾ.25ಕ್ಕೆ 3,89,737, ಮಾ.27ಕ್ಕೆ 3,62,809 ಹಾಗೂ ಮಾ.31ಕ್ಕೆ 3,43,375 ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ನಿತ್ಯ 3,60,000 ಆಸುಪಾಸು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ: ಇತ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದವು. ಆದರೆ, ದಿನೇ ದಿನೆ ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶದಂತೆ ಮಾ.11ರಿಂದ ಮಾ.22ರವರೆಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ನಿತ್ಯ 4,000 ದಿಂದ 10,000 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ನಿಧಾಮವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 50,000 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸದ್ಯ 68-70%ರಷ್ಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶದಂತೆ ಮಾ.27ರಂದು 21,578 ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಾ.30ರಂದು 36,028ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ಎ.2ರಂದು 33,106 ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏ.4ರಂದು 39,736ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಏ.6ರಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ 42,009ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದಿರಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಆಟೋಗಳು ಬಂಕ್ ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಳೆದ ಐದಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್ ಪೈಕಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಐಒಸಿ) ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು 72 ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಐಒಸಿ ಕಂಪನಿ 55 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 80%ರಷ್ಟು ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 83 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ವಿತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇದು 57.6 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ 4,500ರ ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 65 ಮೆ.ಟನ್ ಆಸುಪಾಸು ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 83 ಮೆ.ಟನ್ ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಎ.5ರಂದು 94 ಮೆ.ಟನ್, ಎ.6ರಂದು 83.53 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸರಬರಾಜು ಆಗಿದೆ. ಎ.2ರಂದು 4,623 ಆಟೋ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎ.3ರಂದು 4,552, ಎ.4ರಂದು 4,463, ಎ.5ರಂದು 4,953 ಹಾಗೂ ಎ.6ರಂದು 4,398 ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರುಗಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಳಸಂತೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಸಂತೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,427 ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 29 ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,690 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 599 ಸಿಲಿಂಡರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 131, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 115 ಸಿಲಿಂಡರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 105, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 88, ದಾವಣಗೆರೆ 74, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 70, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 59, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 52, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ 39, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 35, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 25 ಸಿಲಿಂಡರುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದೊಳಗೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 3,000 ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
