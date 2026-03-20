ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್: ಹೊಟೇಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇಕರಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬಿಸಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಹಾವೇರಿಯ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬೇಕರಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೂ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 20, 2026 at 9:30 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತೈಲ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಇದೀಗ ವಾರ, ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೇಕರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೀಗ ಬೇಕರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೇಕರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಕ್, ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್, ಸಮೋಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಈಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಗಿರಾಕಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಒಲೆಗಳನ್ನು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಸೆಲ್ನಿಂದ ಉರಿಯುವ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಒಲೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೇಕರಿ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್ ಡಾಬಾಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಇದೀಗ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ, ಚಕ್ಕಡಿ, ಟಂಟಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಡಾಬಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಟೇಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಟೇಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು.
ಇತ್ತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಡ್ಡೆ ಮಾಲೀಕ ನಜೀರ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಡಾಬಾ ಮಾಲೀಕರು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇರೆ ಮೂಲದಿಂದ ಇಂಧನ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಇದ್ದಿಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಒಲೆ, ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಏರುತ್ತಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ: ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ