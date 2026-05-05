ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆ: ಊಟ-ಉಪಹಾರದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ

ನೂರಿನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏಕಾಏಕಿ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ‌ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ಆಹಾರ ತಟ್ಟೆಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 5, 2026 at 10:00 AM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡ‌ರ್ ದರ ದಿಢೀ‌ರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ-ಉಪಹಾರದ ದರ ಏರಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್‌, ದರ್ಶಿನಿಗಳು ಶನಿವಾರದಿಂದಲೇ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 19ಕೆ.ಜಿ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡ‌ರ್ ಈ ಮೊದಲು ರೂ. 2,140ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ರೂ.993 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡ್ಲಿ, ವಡಾ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಪುಲಾವ್, ದೋಸೆ, ಊಟ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟೀ, ಕಾಫಿ ಬೆಲೆಯೂ ರೂ. 2ರಿಂದ ರೂ. 5 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.

ರೂ. 20 ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಇದೀಗ ರೂ. 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೂ. 40ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಪುಲಾವ್ ರೂ. 50, ರೂ. 35ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಿನಿ ರೈಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಗ ರೂ. 45, ರೂ. 100 ಇದ್ದ ಊಟ ರೂ. 120ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದೋಸೆಗಳ ದರ ರೂ. 10 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿ‌ಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದರ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾನಾವಳಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಲೀಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ನೂರಿನ್ನೂರು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏಕಾಏಕಿ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ‌ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ‌ ಮೊದಲು ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ರೂ. 100 ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ರೂ. 120 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ" ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಹಕ ಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಏಕಾಏಕಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಖಾನಾವಳಿ ಮಾಲೀಕರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರವನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲಿ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ‌ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಖಾನಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದರವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಊಟ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ‌ಇಳಿಸ ಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

