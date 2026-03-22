ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ; ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 22, 2026 at 8:37 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಇದ್ದಿಲಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ, ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಡೀಸೆಲ್ ಒಲೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
'ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ, ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಕೆಲವರು ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯ ತಾರಾಪ್ಲಾಜಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ರಾಜೇಶ್ ಬಾರ್ಕಿ.
'ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
'ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲೇ ದುಬಾರಿ ಕಾಲ. ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು?. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಂತವರ ಪಾಡೇನು?' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎನ್ಜಿಗೆ ಒಂದೂವರೆಪಟ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆಟೋ ಚಾಲಕ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಟೋಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ದರ ಸಹ ಒಂದೂವರೆಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂ. ಇದ್ದ ದರ ಈಗ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು?. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಫಿಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವುದೇ ಒಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲಿದ್ದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ದರ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ದುಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕ ದರ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಎನ್ಜಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಆಟೋ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಕೆಲವು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
