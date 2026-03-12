ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಬಳಕೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 7:18 PM IST
ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಹಾವೇರಿ/ಬಳ್ಳಾರಿ: ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ತಾಕಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ, ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಲ ಬೇಡುವ ತಿಂಡಿ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಯೂವಿನಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹೋಟೆಲ್: ನಗರದ ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್, ಅನ್ನ, ಕುರ್ಮಾ, ಪಲ್ಯ, ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೋಸೆ, ಪುರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ಸ್ನಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಸುಮಾರು 45 ತರಹದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಗೋಬಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪನ್ನೀರ್ ಮಂಚೂರಿ, ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಪನ್ನೀರ್ 65, ಹರಾಬರಾ ಕಬಾಬ್, ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಕರು ತಾವೇ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ 3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ 800 ರೂ. ದರವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 5-6 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಕರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನವೀನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2-3 ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಎರಡ್ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 5-6 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಬಾಣಸಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ 4-5 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ಇತರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ ಕೂಡ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆಯೂ ಕೆನರಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಸೌದೆ ಬಳಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರುಚಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದಾರು ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊಟವೂ ಕೂಡ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಾವೇರಿಯ ಸಾಯಿದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ: ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲೂ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಯಿದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸೌದೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೇಳುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಇಡ್ಲಿ-ವಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ರಾಗಿಮುದ್ದೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮೊಸರವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
''ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 11,900 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹಣ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋಣ?. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತು. ಇಡ್ಲಿ, ಪಡ್ಡು, ವಡೆ, ದೋಸೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ರಾಗಿಮುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಯಿ ದರ್ಶಿನಿ ಮಾಲೀಕ ಬಾಬುಗೌಡ.
''ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಿ, ವಡೆ, ಪಡ್ಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದರ್ಶಿನಿ ಗ್ರಾಹಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬುಗೌಡ ನಮ್ಮ ಹಸಿವು ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗದು. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ, ಲಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್.
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೂ ಒಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೊದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು: ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒಲೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಉರಿಯುವ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಟ್ಟಿನ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಪುಲಾವ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀ, ಕಾಫಿ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿನ ಒಲೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಐದಾದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಸಾಧ್ಯತೆ