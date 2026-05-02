ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ದರ ಏರಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಧಾರ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 2, 2026 at 6:03 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 993 ರೂ. ಜೊತೆಗೆ ಪಿಎನ್​​ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ 27 ರೂ. ಏರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್​ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ತಿಂಡಿ - ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 400 ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪಿಎನ್​ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಹೀಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ದರ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಪೈ, ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ 995 ರೂ. ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಳೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ನಮಗೆ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸು, ಊಟದ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.

ನಾವು ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಮೆನ್ಯು ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆನಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಯು ಅಪಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನುಸಾರ ಎಷ್ಟು ದರ ಏರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯಾ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಎಷ್ಟು ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಅಜಯ್ ಪೈ ಹೇಳಿದರು.

ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಇಂಧನ ಬಳಸಿ, ಮೊದಲಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಒಲೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕೆರೋಷಿನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಇಂಧನ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಜಯ್ ಪೈ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಪಿಎನ್​ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಿಎನ್​ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ 62 ಪ್ಲಸ್ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 75 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ 89 ರೂ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್​ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 72 ರೂ., ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 69 ರೂ. ದರ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ನಾವು ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮೆಗಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ‌. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಗೇಲ್ ಕಂಪನಿಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್​ಪಿಜಿ, ಪಿಎನ್​​ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎರಡರ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಜಯ್ ಪೈ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಲೀಕ ಬಾಬುಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ 993 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ತಿಂಡಿ, ತಿನಿಸುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ ಬರುವುದನ್ನೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

