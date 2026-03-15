ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಿಸಿ: ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

COMMERCIAL CYLINDER SHORTAGE
ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹೋಟೆಲ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 15, 2026 at 3:08 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಖ್ಯಾತ ಹೋಟೆಲ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚದೆ ನಂಬಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಊಟ ಉಣ ಬಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ‌ ನಡೆಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸೌದೆ ಒಲೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸದೇ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸದ್ಯ ಹೋಟೆಲ್​​ಗೆ 2-3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್​​ಗಳು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಭರಣಿ ಹೋಟೆಲ್, ಆಹಾರ್ 2000, ಗೋಕುಲ, ಆದ್ಯಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್, ತುಳಜಭವಾನಿ ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಮೆನುವಿನಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆದ್ಯಾ ನಾನ್ ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮಟನ್, ಬೋಟಿ ಫ್ರೈ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ್ 2000 ಹೋಟೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೂರಿ, ಉದ್ದಿನ ವಡೆ, ಮಿರ್ಚಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸರ್ ಎಂವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಉಣ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಕೊರೊನಾಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆಯತ್ತ‌ ಮುಖ‌ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ನಂಬಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಒಂದಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು: ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ ಒಂದಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ರೈಸ್, ಗ್ರೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಂಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ‌. ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಐಟಂಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಚೈನಿಸ್, ತಂದೂರಿ ಇನ್ನಿತರ ಖಾದ್ಯಗಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ‌ ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೌದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ -ಡಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೂರು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಲೀಕರು, ಮಹಾನಗರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಟೆಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಯೂಟ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಡಿಪೋಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೌದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮರ ಕೊಯ್ಯುವ ಸಾಮೀಲ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬ್ಲಾಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಎಜೆನ್ಸಿಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು: "ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ಗಳನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ಎಸಿ, ತಹಶಿಲ್ದಾರ್​​ಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಗೋದಾಮುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಸ್​​ಪಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್​​ಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಲಾಕ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅತಂಹವರ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

