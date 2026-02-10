ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್: ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚಲನವಲನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

Forest Department
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 10:57 AM IST

2 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕೇಶವ್​ ಎಂ.

ಮೈಸೂರು: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳ ದಾಳಿ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಅಶೋಕಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಗೂರು, ತಿ.ನರಸೀಪುರ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಮೈಸೂರು, ನಂಜನಗೂಡು, ಗ್ರೀನ್ ಅರ್ಬನ್ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇ-ಗಸ್ತು, ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಜತೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ: ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಸನ, ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ, ಚಾಮರಾಜನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1926ಗೆ ಕಾಡಂಚಿನ ಜನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, 1926 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕುಳಿತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಪಡೆದು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ಎಲ್‌ಟಿಎಫ್), ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (ಇಟಿಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವನ್ಯಜೀವಿ - ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ, ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತವಾದಾಗ, ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ, ಆನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೋಗಬೇಕು.

1926ಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಮಾಂಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ, ಆನೆ, ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಡ್ರೋಣ್ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಉದ್ದೇಶ.

ಮಾಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಗ್ರಾ.ಪಂ, ತಾ.ಪಂ, ಜಿ.ಪಂನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಆನೆ, ಚಿರತೆ ಇದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್, ಸೋಲರ್ ಪೆನ್ಸ್‌, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಸ್ತು, ಇ-ಗಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

24X7 ನಿರ್ವಹಣೆ: ವಿಭಾಗೀಯ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರವು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಡಿಸಿಎಫ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಆರ್‌ಪಿ, ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರೊಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಅರಣ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚಲನವಲನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಪ್​ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. -ಕೆ.ಪರಮೇಶ್, ಡಿಸಿಎಫ್

MYSURU
INSTANT WILDLIFE INFORMATION
FOREST DEPARTMENT
ಕಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್
COMMAND AND CONTROL CENTER

