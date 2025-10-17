ETV Bharat / state

ಚಿಟಗುಪ್ಪಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್​ಶೀಟ್; ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ

ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್​ಶೀಟ್​ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್​ಶೀಟ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2025 at 6:38 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 7:16 PM IST

ವರದಿ - ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಂದರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳುದಿನ, ಏಳು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಹಾಕುವ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.

ಕಿಡ್ನಿ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಗರದ ಮಂಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಫಾತಿಮಾ ದಾವೂದ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 500 ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ದಿಂಬು ನೀಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡಪ್ಪನವರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಕಲರ್: ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿ ಹಸಿರು, ಸೋಮವಾರ ಕಂದು(ಬ್ರೌನ್), ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಂಪು, ಬುಧವಾರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು, ಗುರುವಾರ ನೀಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಗುಲಾಬಿ ಹಾಗೂ ಶನಿವಾರ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಇವುಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.

ಹಳೆಯ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಪಾಲಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲೆಂದೇ 30 ಕೆಜಿಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಶುಚಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಲು, ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್​ಶೀಟ್ (ETV Bharat)

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡಪ್ಪನವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆ, ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳು ಕೊಳೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಇಂಥ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏಳುದಿನವೂ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಬದಲಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ ಬರೆದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್​ಶೀಟ್ (ETV Bharat)

ಈ ಬೆಡ್ ಶಿಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್​ನ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಗರದ ಫಾತೀಮಾ ದಾವೂದ್ ಅವರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ, ಹೃದಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ದಿಂಬು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದೇಣಿಗೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆ ಹಾಕದೇ ದಾನಿಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ‌ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಡ್​ಶೀಟ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಪ್ರಥಮ : ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ‌ಇಡೀ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಓದಿದಂತೆ ಕೇರಳದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ‌ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಏಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ತಲೆದಿಂಬುಗಳನ್ನು ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದು, 457 ಬೆಡ್ ಶೀಟ್​​ಗೂ ತಲೆ ದಿಂಬು ಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ದಾನಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಲರ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 30 ಕೆಜಿಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್​ನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಡ್ ಶೀಟುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಡಾ. ಶ್ರೀಧರ ದಂಡಪ್ಪನವರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವೆನ್ಲಾಕ್​ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭ: ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್​ಮೆಂಟ್​

Last Updated : October 17, 2025 at 7:16 PM IST

