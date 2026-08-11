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ಬೆಳಗಾವಿ: ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ‌ಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ‌ಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

COLLEGE STUDENT DIES AFTER BEING HIT BY TRAIN IN BELAGAVI
ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ‌ಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 8:57 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ತಾನಾಜಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಸುತುವೆ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ರೋಹಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೃತ ಯುವಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ರೋಹಿತ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್​ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೀಂ ನೆರವು ನೀಡಿತು.

ತಂಡದ ಪದ್ಮರಾಜ ಹೂಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು‌.

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TAGGED:

TRAIN HITS STUDENTS
TRAIN TRAGIC INCIDENTS
BELAGAVI
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು
STUDENT DIES

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