'ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿ': ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಜೆನ್ ಝೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರುಶೋಧನೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅ.10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
Published : October 11, 2026 at 9:50 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚೆ ವಲಯದ 'ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್' (ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್) ಉಪಕ್ರಮವು ಯುವಜನರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ (GPO) ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಜನರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಆಗಮಿಸಿ, ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುವಕರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿರುವ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 8,000 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದರೇನು?: ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹಕರಿಗಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಗದಿತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆ ಸ್ಥಳದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ(ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್) ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ಅಂಚೆ ಮೊಹರನ್ನು(permanent pictorial cancellations) ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತೆ, ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಾಡಲು 100 ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಮೊಹರುಗಳು: 'ಐ ಲವ್ ಕರ್ನಾಟಕ' ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, 'ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಂಪರೆ' ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ 100 ಶಾಶ್ವತ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ಅಂಚೆ ಮೊಹರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥದಂತಹ ತಾಣಗಳೂ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುವ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುವ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಪರಂಪರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿವೆ.
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ವಾತಿ ಪಾಂಡೆ, ''ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಟೆಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
600 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು 'ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ' (first-come, first-served) ಮೇರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್(GPO)ನಲ್ಲಿ 3,500 ಪ್ರತಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 1,500 ಪ್ರತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಮೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್ ಝೀ: ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಂದ ಪಟಾಲಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ನಮಗೆ ನೈಜವಾದದ್ದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅಕ್ಬರ್ ಎಂಬವರು ಹೇಳಿದರು.
ಬತ್ತಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ಅಂಚೆ ಮೊಹರುಗಳು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಚಿತ್ರಸಹಿತ ಅಂಚೆ ಮೊಹರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೀಣಾ ಎಂಬವರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ MIS, ಸುಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ?